В Крыму ждут Президента
00:51, 01 июля 2009Крым
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Ющенко будет находиться с визитом на полуострове 3-5 июля...
3-5 июля в Крыму с рабочим визитом будет находиться Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
"Цель поездки – изучение на месте социально-экономической ситуации, перспективы развития региона", – сообщает пресс-служба главы государства.
Кроме того, ЮЩЕНКО собирается ознакомить крымчан с разработанным им проектом Конституции Украины.
Планируется, что 3 июля в Крыму Президент проведет совещание по вопросу развития инвестиционных проектов в регионе. Его будут транслировать в прямом эфире ряд телеканалов.
5 июля в Севастополе глава государства примет участие в торжествах по случаю Дня флота Украины.
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