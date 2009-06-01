Курортникам на колесах подарят в Крыму таблицу новых штрафов и фото после ДТП

Инспекторы дорожно-патрульной службы этим летом в Крыму будут бесплатно раздавать отдыхающим карту полуострова.

Как сообщили в пресс-службе Управления Государственной автомобильной инспекции в Крыму, к настоящему времени выпущены 4 тысячи карт, но это не предел. Они изготавливаются за счет спонсорских средств.

Ежегодно перед курортным сезоном работники крымской ГАИ выпускали справочники, рассчитанные на гостей полуострова. «Однако в этом году сотрудники Госавтоинспекции решили остановить свой выбор не на справочнике, а на карте», - отметили в пресс-службе. Там пояснили: карта удобнее. «Теперь не нужно всматриваться в микроскопический шрифт. Хорошо обозначены не только населенные пункты, крымские достопримечательности и базы отдыха, пансионаты и станции технического обслуживания транспорта, но и места концентрации ДТП с указанием количества происшествий, числа погибших и пострадавших в этом месте людей. Такие обозначения на карте наглядно демонстрируют опасные участки дорог, тем самым призывая водителей к повышенному вниманию», - отметили в ГАИ.

Помимо этого, на карте размещена дополнительная информация о характере и специфике крымских дорог разных маршрутов. Также составлена «памятка для водителей», в которой рассказывается о горных дорогах Крыма коварными крутыми поворотами и подъемами, об особенностях глинистой почвы и непредсказуемой погоде.

Сотрудники ГАИ приложили к карте таблицу новых украинских штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Также работники Госавтоинспекции прибегли к шоковой терапии - разместили подборку фотографий с последствиями дорожных аварий безо всяких прикрас, дабы отдыхающие не расслаблялись на проезжей части. «Ничего в этом предосудительного нет, шоковая терапия уже давно признана во всем мире. Так, например, в Чехии любителям погонять решили дать возможность почувствовать «запах автокатастрофы», оформленный в виде парфюмерного пробника из глянцевого журнала. Судя по описаниям, аромат еще тот - в перечне составляющих фигурирует запах жженой резины вперемешку с запахом крови и содержимого брюшной полости», - заявили в ГАИ.