СМИ: Игорный бизнес могут перенести в степной Крым или зону отчуждения

Верховная Рада запретила игорный бизнес в Украине. Как пишут СМИ, в дальнейшем игорный бизнес будет разрешен в специальных зонах, которые планируется утвердить отдельным законом.

Как пишет газета "Дело", один из авторов принятого закона, народный депутат от БЮТ Валерий Писаренко сообщил, что пока неизвестно, где именно будут расположены игорные зоны. При этом он добавил, что это будут территории, в которых другие виды бизнеса не развиваются.

"Возможно, это будет степная часть Крыма. Однако может быть и другая территория, инфраструктура которой подойдет. Поиском будет заниматься Минфин, но окончательное решение за парламентом", – сказал он.

В интервью газете "Сегодня" Писаренко детально рассказал о возможных местах обустройства украинского Лас-Вегаса.

"Возможно, это будет несколько зон - в своем первом законопроекте я предлагал четыре (отдельные районы Донбасса, приближенная к границе часть Западной Украины, Центральная Украина и Крым). В прошлом году была идея с Чернобыльской зоной, но тогда для принятия закона о запрете игорного бизнеса не было голосов. Может быть, теперь зон будет создано меньше, но степной Крым остается приоритетом", – отметил Писаренко.

Депутата от БЮТ поддержал член фракции Партии регионов Анатолий Кинах.

"Можно выбирать из нескольких вариантов: побережье Азовского моря, Одесская область и степная часть Крыма. Нужна территория, которая обеспечивается транспортной инфраструктурой, а также даст толчок развитию санаторно-курортного бизнеса", – заявил он.

Решение депутатов шокировало участников рынка, игровые заведения которых и так закрыты, пишет издание "Коммерсантъ-Украина".

По состоянию на 11 мая из 10,41 тысяч игорных заведений в стране 10,32 тысяч уже не работали, так как 7 мая Кабинет министров поручил Минфину и местным органам власти на месяц остановить действие лицензий игорных заведений, а контролирующим органам – провести проверку соблюдения лицензионных условий, правил пожарной безопасности и санитарных норм.

"В правовом государстве так с бизнесом не поступают, это серьезный звонок для иностранных инвесторов. В России, прежде чем перенести игорный бизнес в специальные зоны, для адаптации дали 2,5 года, а нам даже не дали доработать до конца действия лицензий – разве так можно поступать?", – возмущался президент Экстрема-Украина (около 360 игорных залов) Игорь Кулик.

"В итоге в ближайшее время в Украине окажется еще 200 тыс. безработных. Удар был нанесен очень грамотно – перед принятием закона нас закрыли, а до создания игровых зон мы все обанкротимся", – заявил он.

Операторы рынка утверждают, что государство должно вернуть им 0,5 млрд грн за лицензии и патенты. "Как только мы получим акты Минфина о приостановлении лицензии, они будут оспорены в суде", – заявила Ъ-Украина юрист компании Альянс (около 50 игровых залов) Ирина Смирнова.

Кулик не исключил подачи обращения в Конституционный суд.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект "О запрете игорного бизнеса в Украине".

Президент Украины Виктор Ющенко назвал несовершенным закон о запрете игорного бизнеса, но готов его подписать после дополнительных консультаций.

Корреспондент