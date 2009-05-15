Бывший чиновник от торговли получил 5 лет тюрьмы из-за холодильника

Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил бывшего сотрудника Республиканского комитета по торговле и защите прав потребителей к пяти годам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение трех лет и конфискации всего имущества за вымогательство и получение взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Чиновника поймали с поличным в июле 2007 года, когда он получил три тысячи гривень и документы на холодильник.

В обмен на взятки он прекращал давление на предприятия, говорится в сообщении.