Бывший чиновник от торговли получил 5 лет тюрьмы из-за холодильника
09:51, 15 мая 2009Крым
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Взяточника лишат имущества
Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил бывшего сотрудника Республиканского комитета по торговле и защите прав потребителей к пяти годам лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение трех лет и конфискации всего имущества за вымогательство и получение взятки.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Чиновника поймали с поличным в июле 2007 года, когда он получил три тысячи гривень и документы на холодильник.
В обмен на взятки он прекращал давление на предприятия, говорится в сообщении.
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