Сессия горсовета Симферополя: вой сирен под запах аммиака. Бойцы «Беркута» не скучали

В городском совете Симферополя продолжается противостояние сторонников и противников мэра Геннадия БАБЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня сессия проходила под вой сирен и мегафонов противников мэра, в окружении большого количества сотрудников милиции и бойцов спецподразделения «Беркут». «Я вызвал (милицию) для того, чтобы никто никого не покалечил», – пояснил Г.БАБЕНКО.

16 апреля сессия горсовета из-за отсутствия кворума была перенесена на 23-е апреля, с 23-го на 28-е, с 28-го апреля на 12 мая, а с 12-го на сегодня, 14-ое мая.

Утром в сессионном зале чувствовался резкий запах, похожий на запах аммиака. Депутаты перешли в другой зал. Спустя некоторое время они вернулись в сессионный зал, появился мэр. Он предложил провести сессию в закрытом режиме. Голосование проходило в ручном режиме, подсчет вел городской председатель. По его данным, 40 депутатов высказались за закрытую сессию. Оппозиционеры устроили звуковую блокаду.

Мэрская коалиция переместилась в зал, расположенный рядом с кабинетом Г.БАБЕНКО. Депутатов из антимэрской коалиции туда не пускали. Между сторонниками и противниками городского председателя возникла потасовка. Оппозиционерам удалось проникнуть в зал, они мешали заседанию с помощью мегафонов.

Спустя некоторое время сессия переместилось в кабинет мэра, попасть туда оппозиционерам не удалось. «Определенная часть депутатов, которая поддерживает БАБЕНКО, заперлась у него в кабинете, остальных туда не пускают», - сказал журналистам оппозиционный к мэру депутат Борис ФРОТМАН.

«Этот цирк в исполнении одного клоуна продолжается, не знаю уже сколько. Как город может работать в таких условиях?», - сказал он.

Сторонники мэра заседали в закрытом режиме несколько часов. Уверяют: рассмотрели все вынесенные на сессию вопросы. В частности, они избрали нового секретаря горсовета. Им стала главврач 7-ой горбольницы Симферополя, депутат Людмила ПЫХТЕЕВА. «40 человек получали бюллетени. Все бюллетени признаны действительными, то есть 40 человек проголосовало тайным голосованием (за избрание нового секретаря)», - сказал Г.БАБЕНКО.

Антимэрская коалиция не признает решения сегодняшней сессии и обещает обратиться в суд. «Пусть они, что хотят, то и оспаривают, - отметил мэр, - Они нарушили законодательство, у нас есть подтверждения. Мы специально вызвали городскую СЭС, замерили уровень шума. Он был значительно превышен, и это повлияло на здоровье всех присутствующих».

Обвинения оппонентов в кулуарном выделении земли в городе Г.БАБЕНКО опроверг.

Как сообщал УНИАН, в марте снятие Владимира БЛИНОВА с должности секретаря горсовета закончилось разбитием нескольких куриных яиц на голове мэра.

Суд признал разбившую яйца сторонницу В.БЛИНОВА – депутат Наталью ЛАНТУХ – виновной в совершении административного правонарушения и назначил 119 грн. штрафа в доход государства.

Всего в горсовете Симферополя 76 депутатов.