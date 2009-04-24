В интернете продаются фальшивые вопросы тестирования и ответы к ним

Любые тесты знаний выпускников школ или ответы к ним, которые продаются в Интернете или других местах, являются поддельными и не отвечают настоящим заданиям.

Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук в интервью газете Україна молода.

Однако он уверен, что желающих приобрести тесты будет немало, потому что “люди привыкли к тому, что нужно что-то доставать, покупать, перепродавать”.

“Я в интернете лично попробовал купить тест по французскому языку и ответы к нему. Заплатил со счета мобильного телефона 32 гривни - ни гривен, ни ответов”, - поделился собственным опытом Иван Ликарчук. Но наиболее интересно то, добавил он, что в Украинском центре еще нет окончательного варианта тестов по французскому языку - а так называемые "ответы" уже продаются.

Ликарчук заверил, что содержание тестов гарантировано до дня сдачи не будет известно никому, что было подтверждено в прошлом году. “Поэтому не советовал бы никому спешить на крючок мошенников. Если у кого-то есть лишние деньги - лучше отдайте их нуждающимся”, - сказал Ликарчук.