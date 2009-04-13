Санаторий отбили у коммерсантов

Высший хозяйственный суд Украины оставил в силе решение Хозяйственного суда Крыма, согласно которому имущество детского специализированного санатория «Искра» вытребовано из незаконного владения коммерсантов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В 2005 году прокуратура доказала в суде факт неправомерного владения АОЗТ «Аспект» котельной и прачечной с помещениями площадью 616,7 кв.м. и подвалом площадью 57,5 кв.м. «Имущество отошло коммерсантам в нарушение установленного порядка, в частности, без согласия Министерства охраны здоровья Украины. Соответственно, все последующие передачи имущества являются недействительными», - отметили в прокуратуре.

В течение нескольких лет коммерсанты инициировали процессы, обжалуя вынесенные не в их пользу решения судов.