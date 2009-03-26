Дискуссия о передаче Украине кораблей США продолжается

Дискуссия между Министерствами обороны США и Украины о возможной передаче украинскому флоту отдельных кораблей продолжается, но пока не принято никаких решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам в Севастополе Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР, отвечая на вопрос, могут ли США передать Украине корабли своего производства, а накануне визита в Севастополь фрегата ВМС США «Клакринг» (визит начался 25 марта - УНИАН) российские СМИ удели ему очень большое внимание, и связан ли этот визит именно с такими договоренностями.

По словам дипломата, «этот военный корабль сегодня находится в Севастополе в соответствии с предыдущей договоренностью, которая была достигнута намного раньше».

Посол добавил, что «украинские Военно-морские силы и официальные представители Военно-морских сил обращались в США относительно возможности передачи определенных военных кораблей США ВМС Украины (раньше сообщалось, что речь идет о двух фрегатах - УНИАН). Это общение, эта дискуссия между украинским Министерством обороны и нашим Министерством обороны продолжается, относительно этого не принято ни одного решения».

По словам В.ТЕЙЛОРА, «это комплексный, сложный вопрос».

По его мнению, «нынешний визит дает возможность представителям украинских ВМС увидеть корабль, который сегодня находится в Севастополе, и представители украинских ВМС могут самостоятельно принимать решение относительно того, насколько подходящим является такой замысел».