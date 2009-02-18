Крымский спикер божится: криминалитет его не контролирует

Председатель Верховной Рады Крыма, член Партии регионов Анатолий ГРИЦЕНКО уверяет, что криминальные авторитеты не контролируют его работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом крымский спикер сказал сегодня журналистам в Симферополе, комментируя заявление о том, что на крымские органы власти оказывает влияние криминалитет.

«Лично на меня как на руководителя Автономной Республики Крым никакие криминальные элементы не действуют, не воздействовали и не пытаются мешать мне работать в нормальном режиме в парламенте Крыма», - сказал руководитель ВР автономии.