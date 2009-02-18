Глава «Черноморнефтегаза» «метит» в премьеры Крыма?

Крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что председатель правления Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (Симферополь) Анатолий ПРИСЯЖНЮК хочет занять должность руководителя Совета министров Крыма.

На вопрос, кто продвигает А.ПРИСЯЖНЮКА на должность крымского премьера, А.ГРИЦЕНКО ответил: «Я думаю, что сам себя». После этого руководитель крымского парламента добавил, что А.ПРИСЯЖНЮКУ помогает в этом «группа товарищей, тихо ведущих себя сегодня на сессии (ВР Крыма)».

Напомним, сейчас председателем Совета министров Крыма является Виктор ПЛАКИДА.