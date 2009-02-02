Депутаты горсовета Симферополя обвинили мэра в дерибане земли

Ряд депутатов городского совета Симферополя обвиняют мэра, члена Партии регионов Геннадия БАБЕНКО в теневом распределении земельных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном сегодня на пресс-конференции в Симферополе обращении депутатов – представителей Партии регионов и Компартии Украины, партий «Русский блок» и «Союз», Блока Юлии Тимошенко и оппозиционного блока «Не так».

Оппоненты Г.БАБЕНКО утверждают, что на их стороне большинство депутатов горсовета, а на стороне мэра – только представители фракций «Курултай-Рух» и Блока Наталии Витренко.

«Большинство депутатов совета в течение последних месяцев пытаются сломать сложившуюся «теневую схему» решения многих проблем города, прежде всего, в вопросах землепользования. БАБЕНКО целенаправленно противодействует усилиям депутатов по созданию прозрачной схемы предоставления земельных участков, в результате чего городской бюджет недополучает миллионы гривен», – подчеркивается в обращении. По мнению авторов документа, «фактически идет «дерибан» городской земли и бюджета в интересах небольшой группы окружения БАБЕНКО».

Как заявил один из сопредседателей фракции Блок «За Януковича!» в горсовете Борис ФРОТМАН, для создания прозрачной схемы выделения участков депутаты «предложили внести изменения в состав земельной комиссии и сменить ее руководство».

Мэр Симферополя на экстренно созванной пресс-конференции опроверг обвинения в «дерибане». Г.БАБЕНКО заявил, что нынешний состав горсовета пытается навести порядок в земельной сфере, тогда как прошлый созыв, в котором были и некоторые депутаты, являющиеся сегодня его противниками, часто незаконно выделял земучастки.

Г.БАБЕНКО также заявил, что оппоненты хотят внести изменения в состав земельной комиссии с единственной целью – назначить ее председателем депутата из фракции Блок «За Януковича!» Владимира ЖИВИЦУ. «ЖИВИЦА ж без земли спать не может!», – сказал мэр Симферополя.

По словам Г.БАБЕНКО, Б.ФРОТМАНОМ и В.ЖИВИЦЕЙ руководит БЮТ, который с помощью этих людей его «громит».

Мэр Симферополя утверждает, что большинство депутатов горсовета на его стороне, а не на стороне оппонентов.

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