До 20 января в Евпатории хотят проверить все подвалы домов
Рейды должны стать систематическими
До 20 января должно быть проверено техническое состояние всех подвальных помещений жилых домов Евпатории.
Сейчас подвалы проверяют специалисты управления городского хозяйства совместно с городской комиссией, сообщил заместитель начальника управления евпаторийского хозяйства Валерий САВЧУК.
Как считают власти Евпатории, такие рейды нужно проводить систематически, сообщает портал «Каламит».
Как сообщалось, взрыв в доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря 2008 года в 21.45. В результате взрыва были разрушены 1-й и 2-й подъезды дома, пострадал 3-й подъезд. 27 человек погибли. 21 человека удалось спасти. В подвале дома находилась мастерская ЖЭКа, где хранились в том числе и баллоны с газом.