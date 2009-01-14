До 20 января в Евпатории хотят проверить все подвалы домов

До 20 января должно быть проверено техническое состояние всех подвальных помещений жилых домов Евпатории.

Сейчас подвалы проверяют специалисты управления городского хозяйства совместно с городской комиссией, сообщил заместитель начальника управления евпаторийского хозяйства Валерий САВЧУК.

Как считают власти Евпатории, такие рейды нужно проводить систематически, сообщает портал «Каламит».

Как сообщалось, взрыв в доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря 2008 года в 21.45. В результате взрыва были разрушены 1-й и 2-й подъезды дома, пострадал 3-й подъезд. 27 человек погибли. 21 человека удалось спасти. В подвале дома находилась мастерская ЖЭКа, где хранились в том числе и баллоны с газом.