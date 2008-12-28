Поезд сбил насмерть мужчину в Крыму
12:30, 28 декабря 2008Крым
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Инцидент на станции Бахчисарай
На железнодорожной станции Бахчисарай в Крыму грузовой поезд сбил насмерть 77-летнего мужчину.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел в субботу.
По данным спасателей, мужчина внезапно вышел на железнодорожный путь.
На месте происшествия работают сотрудники линейного отдела МВД Севастополя.
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