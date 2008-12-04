Переработку мазутной смеси завершили

В Керчи 4 декабря завершена утилизация мазутно-песчаной смеси.

Об этом сообщает Министерство охраны окружающей природной среды Украины.

Министерство напоминает, что утилизировало собранную после «мазутной аварии» смесь кировоградское предприятие «Экоцентр». Оно переработало почти 6,8 тыс. тонн мазутно-песчаной смеси.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2007 года из-за шторма сложилась чрезвычайная ситуация в Керченском проливе. В частности, затонул российский танкер с грузом мазута (4077 тонн). Из-за аварии танкера непосредственно в пролив попало около 1200 тонн нефтепродуктов - это привело к загрязнению моря и побережья.

Собранная в Восточном Крыму и на острове Коса Тузла мазутно-песчаная смесь была вывезена в порт Керчи для утилизации.