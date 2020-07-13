Карманная страна – экспедиция

С 16 июля стартует проект «Карманная Страна» (PocketCountry) – это масштабное 3D-сканирование объектов материального культурного и архитектурного наследия Украины при поддержке УКФ. Закончится экспедиция 27 сентября презентацией приложения Pocket City AR со всеми отсканированными объектами.

Во время экспедиции команда SKEIRON охватит 24 региона и АР Крым большой страны с Запада на Восток и с Севера на ЮГ и отсканирует 40 объектов архитектурного наследия. Крым и Донбасс – это Украина и чтобы создать полноценную карту знаковых памяток Украины команда воссоздаст цифровую модель Ласточкина Гнезда (Ялта) и Донецкого аэропорта при помощи фото и видео материалов с сети. 40 оцифрованных объектов будут доступны в формате 3D-моделей и дополненной реальности на IOS и Android в приложении «Pocket City AR» с аудиогидом на украинском и английском языках.

Каждый год количество архитектурных памяток в Украине сокращается. Нет единого полного регистра памяток культурного и архитектурного наследия, поэтому сложно сказать какой процент объектов используется в туризме. 3D сканирование позволит зафиксировать нынешнее состояние памяток, а использование AR технологий позволит создать сувенирную продукцию для популяризации украинского архитектурного наследия в стране и за границей.

«Наша цель сделать оцифровку архитектурных памяток Украины доступной каждому. В этом проекте хотим обратить внимание на разрушение памяток архитектуры в регионах и запустить масштабную кампанию с оцифровывания, чтобы зафиксировать нынешнее состояние и популяризировать объекты архитектурного наследия для развития локального туризма. Реализуя проект «Карманный город» во Львове, мы загорелись амбитной идеей – масштабировать проект по Украине и провести экспедицию по оцифровыванию всеми областями Украины», – говорит команда SKEIRON.

Внутренний туризм только начинает развиваться, инфраструктура и транспорт не идеальны. Важно подтолкнуть жителей открывать свои и соседние области, ведь в каждом регионе есть памятки культуры и архитектуры и 3D-оцифровывание объектов усилит развитие гиперлокального туризма среди украинцев. Поэтому проект «Карманная Страна», который популяризует архитектурные памятки Украины и сохраняет цифровые копиии для будущих поколений в перспективе покажет новые туристические дестинаций.

Впервые для промоции памяток архитектуры как туристических объектов на национальном уровне будет разработано бесплатное приложение «Pocket City AR» для любителей интеллектуального, интерактивного туризма и неожиданных открытий культурного наследия. Здесь будут собраны цифровые объекты Украины и информация об их уникальности. Желающие смогут виртуально прогуляться туристическими визитками и знаковыми местами 24 областей Украины в формате дополненной реальности.

Компания SKEIRON основана в 2016 году для cохранения, популяризации и актуализации объектов архитектурного наследия Украины. На протяжении нескольких лет команда реализовала следующие проекты: «Карманный город: Львов», «Карманный город: Чортков», социальные проекты «Почувствуй Украину наощупь», чтобы незрячие дети могли руками увидеть архитектуру вокруг них, присоединились к спасению и оцифровыванию Тартаковского палаца во Львовской области в проекте «Тартаков & Тартак».

Контакты:pocketcityar@gmail.com, facebook Pocket City

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