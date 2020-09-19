Девушка согласилась. И уже после этого волнительного события призналась, что даже не могла подумать, что ей сделают предложение именно так.

Сегодня в Славянске, прямо во время предвыборного съезда «Слуги Народа» в Донецкой области, кандидат в депутаты из Краматорска Владимир Алдохин сделал предложение руки и сердца Екатерине Проценко – кандидату в депутаты из соседней Константиновской громады.

Молодые люди познакомились летом во время обучения в «Школе местного развития» - тренингового проекта для будущих депутатов местных советов от «Слуги Народа».

Отношения развивались стремительно, и уже через два месяца после знакомства Владимир решил сделать предложение своей избраннице.

«Так случилось, что во время обучения я стал не только «Слугой Народа», но и слугой твоего сердца. Катюша, любимая, сегодня я предлагаю тебе свои руку и сердце. Будь моей женой!», - с такими словами прямо на сцене Владимир сделал предложение своей избраннице.

Девушка согласилась. И уже после этого волнительного события призналась, что даже не могла подумать, что ей сделают предложение именно так.

«Я должна была выступать, рассказать о школе. И тут такая неожиданность, такой сюрприз. Это шок! Конечно я сказала «Да». Мы же любим друг друга», - рассказала Екатерина.

Молодые люди рассказали, что поженятся уже после выборов, чтобы не отвлекаться от избирательной кампании на подготовку свадьбы.

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Автор: УНИАН