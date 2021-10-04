Украина – в топе рейтингов самых привлекательных стран для ИT-разработок. По объему инвестиций ИТ сейчас крупнейший сектор в структуре украинской экономики. В общем, более 100 корпораций из списка Fortune 500 работают с украинскими ИT компаниями.

Но будет ли так всегда? Что стоит сделать для формирования цифрового лидерства Украины в мире? Чем еще может удивить украинский ИТ-сектор и как вырастить новое поколение специалистов, конкурентоспособных на глобальном рынке? Присоединяйтесь к IТ Conference Европейской Бизнес Ассоциации, чтобы узнать ответы на эти и другие горячие вопросы ИТ рынка.

IТ Conference от ЕВА - это 6 часов экспертного общения с лидерами отрасли, руководителями ведущих компаний, представителями правительства и общественного сектора. Приглашаем принять участие в конференции 11 октября в 14:00. Регистрация:https://eba.com.ua/event/eba-it-conference-2021-08-27-14-57/

Среди участников мероприятия такие ИТ гиганты, как SAP Ukraine, N-iX, Sigma Software, Intellias, EPAM, SoftServe, GlobalLogic и другие. К нам также присоединятся эксперты международного уровня и команда Министерства цифровой трансформации Украины.

В случае каких-либо вопросов по мероприятию и регистрации СМИ обращайтесь – [email protected]

Главные партнеры мероприятия: Intellias, N-iX, Sigma Software.

Автор: Иван Бойко