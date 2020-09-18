Международная награда им. Нансена ежегодно присуждается Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Приглашаем журналистов и других гостей посетить онлайн пресс-мероприятие, во время которого гражданка Украины получит международную награду им. Нансена в европейском регионе. Мероприятие будет транслироваться онлайн

Международная награда им. Нансена ежегодно присуждается Верховным комиссаром ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) лицу, группе или организации за признания выдающегося служения людям, и в частности тем, кто были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследования - беженцам, внутренне перемещённым лицам и лицам без гражданства. Награда была создана в 1954 году.

Премия им. Нансена основана в честь известного норвежского полярного исследователя, государственного деятеля и лауреата Нобелевской премии мира Фриттьофа Нансена. На посту Верховного комиссара по делам беженцев Лиги Наций, Фриттьоф Нансен достиг значительных успехов в оказании помощи вынужденным переселенцам. Известно, что большую часть Нобелевской премии мира, которую он получил в 1922 году, он передал для голодающих в Украине.

Комитет награды им. Нансена ежегодно выбирает региональных победителей из регионов Африки, Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока, которые получают сертификаты, и в честь них проводятся мероприятия по освещению их работы и ситуации вынужденных переселенцев в этих регионах.

Присоединяйтесь к церемонии и узнайте имя и историю регионального победителя в европейском регионе! В мероприятии примут участие:

Пабло Матеу - Представитель Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине

Эрик Сведал – Посол Королевства Норвегии в Украине

Клод Вильд - Посол Швейцарии в Украине

Валерий Сушкевич - председатель «Национальной ассамблеи инвалидов Украины», Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью

Дата и время события: 21 сентября 2020, 12:30

Вопросы для спикеров можно присылать до 20.09, 19.00, по адресу andrievs@unhcr.org

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Автор: УНИАН