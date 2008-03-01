В Киеве произошел пожар в Университете им. Шевченко

Около 18 часов 29 февраля в Шевченковском районе Киева по бульвару Тараса Шевченко, 14, на третьем этаже, в аудитории четырехэтажного здания Института филологии Киевского Национального Университета им. Тараса Шевченко возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пожара огнем поврежден шкаф и три оконные рамы. Жертв и пострадавших нет. В 19.29 четырьмя отделениями Государственной пожарной охраны пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в г. Киеве.