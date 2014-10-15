Благотворительный аукцион в поддержку раненых бойцов АТО

Министерство иностранных дел Украины, Аукционный дом «ДУКАТ» Фонд культурных инициатив ArtHuss совместно с проектом «Центр помощи раненым»инициируют

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН

НА ПОДДЕРЖКУ РАНЕНЫХ БОЙЦОВ АТО

(современное украинское искусство)

в рамках общественной инициативы «АРТ-ФРОНТ»

открытие предаукционной выставки

15 октября в 19:00

Украинский Дом (ул. Крещатик, 2)

Аукцион 18 октября в 14:00

Сегодня наше государство переживает трагические времена за всю историю своей независимости. На востоке Украины гибнут наши соотечественники, защищая Родину от внешнего агрессора. Мы как никогда понимаем, что победа возможна лишь при условии консолидации всех сил общества и коллективной поддержки наших защитников. Именно поэтому украинское арт-сообщество (ведущие киевские музеи, галереи и другие культурные центры) присоединились к общеукраинскому движению, начав общественную инициативу «АРТ-ФРОНТ», основной целью которой является регулярное проведение благотворительных культурных акций, направленных на военную и медицинскую поддержку украинских бойцов, которые находятся в зоне АТО.

На торги будет выставлена коллекция из 100 произведений ведущих отечественных художников, признанных как в Украине так и за рубежом. Основную и наиболее интересную часть коллекции аукциона составляют работы известных современных мастеров: А. Животкова, Т. Сильваши, А. Криволапа, А. Ройтбурда, В. Ралко, М. Вайсберга, П. Макова, О. Аполлонова, А. Придувалової, А. Максименко, А. Тертычного, К. Проценко, К. Гнилицкой, М. Мамсикова, И. Исупова, А. Логова, Т. Гершуни, И. Гайдая, М. Дондюка и многих других.

Стартовые цены на аукционе будут значительно ниже эстимейты, указанные в каталоге.

Все собранные во время торгов средства будут направлены на современное протезирование бойцов, которые стали инвалидами вследствие смертоносных боев на востоке Украины.

Телефон для регистрации участников аукциона: (044 )270-50-79, 067 220 30 17

Аккредитация для СМИ обязательна!

Аккредитация в PR-компании «Дель Арте»:

Юрий Гулевич, тел.: 067 448 05 35; yurik76@list.ru

Ольга Стельмашевская, тел.: 067 238 81 85; ostelm@voliacable.com

Аккредитованные представители СМИ получают каталог аукциона

Подробности на сайте:www.dykat.com.ua

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