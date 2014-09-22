Национальный финал конкурса Scania «Молодой водитель грузовика» впервые в Украине

27 сентября 2014 на территории центра «Скания Украина» состоится финал конкурса «Молодой водитель грузовика».

Победитель будет представлять Украину на международных соревнованиях в Швеции и бороться за главный трофей – новый грузовик Scania Streamline.

Конкурс Scania «Молодой водитель грузовика» проходит с 2003 года. Ожидается, что в этому году в нем примут участие более 80 000 водителей грузовиков из 40 стран мира, в том числе из Украины.

Конкурс был иницирован компанией Scania как отклик на директиву Европейской Комиссии 2003 года об обучении водителей, цель которой привлечь внимание общества к таким вопросам как повышение эффективности грузового транспорта, безопасность на дорогах, экономичное вождение и улучшение навыков вождения. Конкурс проходит при поддержке Европейской Комиссии и Международного Союза Дорожного транспорта (IRU).

В Украине соревнования проходят впервые и состоят из нескольких этапов – регистрация и теоретический тест, региональные турниры, национальный финал. На первом этапе было привлечено более 500 водителей грузовиков, возраст которых не превышает 35 лет. Во время 4 региональных турниров определятся 8 финалистов, которые сойдутся в финальном поединке 27 сентября 2014 года.

Задания в национальном финале:

- Экономичное и безопасное вождение на дорогах общего пользования;

- Оказание первой медицинской помощи на дороге;

- Упражнение на маневрирование «Супер Z»

- Упражнение на прицельное вождение «Сбить Короля».

В рамках турнира в офисе «Скания Украина» в 12.00 пройдет пресс-конференция для журналистов:

Адрес: ул.Киевская 37, с.Калиновка, Макаровский р-н, 50-км трассы Киев-Чоп

Трансфер: от метро Житомирская в 11.00

Спикеры: Войцех Ровиньски, генеральный директор «Скания Украина», Андрей Даллакян, коммерческий директор «Скания Украина».

Программа всего мероприятия:

12:00 Пресс-конференция

13:00 Открытие центра по продаже автомобилей Scania с пробегом

14:00-16:00 Национальный финал конкурса водителей

14:00-16:00 Развлекательная программа: мастер-классы, тест-драйвы, выставка, экскурсии по сервисной станции, конкурсы для детей, подарки.

16:00-16:30 Церемония награждения, шоу-программа.

По всем дополнительным вопросам просьба обращаться к Лесе Горошко, PR-менеджеру компании «Скания Украина».

Телефон: 067-464-91-09, e-mail: Lesya.goroshko@scania-ua.com