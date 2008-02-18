В Херсонской области из-за взрыва газа в доме погибла 12-летняя девочка

11:00, 18 февраля 2008
Разное
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14-летняя сестра и мать - травмированы

В Херсонской области вследствие взрыва газа в частном жилом доме погибла 12-летняя девочка, 14-летняя сестра и мать погибшей были травмированы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, инцидент произошел вечером 17 февраля в с. Чернобаевка Белозерского района.

45-летнюю мать госпитализировали в областную больницу с ожогами 1-2 степени.

Ущерб, нанесенный взрывом, устанавливается. Продолжается следствие.

 

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