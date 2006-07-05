Почему Тимошенко взъелась на Януковича?

Я давно слежу за высказываниями Юлии Владимировны в адрес Партии регионов и ее лидера. Когда она о них говорит, у нее аж лицо дрожит от нервов…

За что же она их так не любит? Если верить ей – то за то, что это партия «олигархов», «бандитов», живущих «по понятиям», «врагов Украины». Но если она действительно так считает, то уж наверняка не принимала бы в списки своего блока таких же «олигархов» и «бандитов» (скандал с депутатом Житомирской облрады от БЮТ, надеюсь, все помнят).

Нет, конечно, патриотическое негодование здесь ни при чем. Я более чем уверен, что если бы Юлия Владимировна могла договориться с «Регионами» о своем премьерстве, то она бы не задумывалась ни на миг и никакой «помаранчевой» коалиции не было бы и в помине. И слышали бы мы сейчас, что, вот, мол, «Регионы» становятся на путь исправления, патриотические чувства пробуждаются даже у них. Нужно, мол, объединять Украину, протянуть Востоку руку и т.д.

Но, видать, Ахметов с Януковичем сразу дали ей отворот-поворот – зачем им премьер-министр, который их съест? – и теперь они «олигархи»…

Сергей Демьянченко, иллюстрация автора («Юдифь», или просто «Ю», по мотивам Джорджоне)