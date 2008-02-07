В жилом доме в центре Львова произошел взрыв (дополненная)

Сегодня в 16.10 в старинной части Львова произошел взрыв в трехэтажном жилом в доме №14 по улице Костюшко.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник ГУ МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, взрывная волна снесла оконные стекла в помещении учебного корпуса Львовского института физической культуры, а также в результате мощного взрыва полностью разрушены полтора этажа трехэтажного здания.

«Остались только две несущие стены (полтора этажа полностью провалились вниз)», - отметил он.

На данное время из-под завалов извлекли четырех искалеченных жильцов дома. Все они находятся в тяжелом состоянии.

Спасатели не исключают, что под завалами есть еще жертвы.

По словам П.ВАСИЛЕНКО, спасательной операцией руководит лично начальник ГУ МЧС Украины во Львовской области Сергей ДМИТРОВСКИЙ.

На данное время проводятся экстренные эвакуационные и спасательные работы, после которых эксперты начнут мероприятия по установлению причин взрыва в одном из старинных домов Львова, который, расположен неподалеку от областного управления милиции, рядом с многолюдным рестораном «Пузата хата» и центрального корпуса университета имени Ивана Франко.

К счастью, из прохожих никто не пострадал, хотя обломки разнесла взрывная волна на несколько десятков метров.

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