В Черном море нашли фашистские подлодки

Группа исследователей во главе с турецким специалистом в области морской инженерии Сельджуком Колаем (Selсuk Kolay) нашла на дне Черного моря три подводные лодки, которые фашисты вынуждены были затопить в конце Второй мировой войны, пишет британское издание Telegraph.

Субмарины были обнаружены с помощью эхолотов после изучения немецких архивов и опросов бывших моряков. Исследователи уже совершили несколько погружений к лодке U-20, которая находится на расстоянии более трех километров к северу от черноморского побережья Турции на глубине около 25 метров.

Колай считает, что обнаружил также U-23. Она расположена на глубине более 50 метров в пяти километрах от турецкого города Агва, однако погодные условия пока не позволяют совершить погружение. Оно отложено до весны.

Исследователь уверен, что близок к обнаружению точного положения и последней из трех лодок, U-19. Предположительно, она затонула в пяти километрах от города Зонгулдак на глубине около 500 метров.

Обнаруженные подлодки входили в состав 30-й флотилии, которая состояла из шести субмарин, три из которых были потоплены в ходе боев.

В 1941 году, когда Германия начала войну проти Советского Союза, нацистское командование приняло решение о переправке 30-й флотилии в Черное море. Поскольку проливы Босфор и Дарданеллы были закрыты для немецких судов из-за нейтралитета Турции, лодки были частично разобраны в немецком порту Киль на Балтийском море и переправлены по реке Эльба до Дрездена, затем по суше до города Ингольштадт, из которого уже по Дунаю на паромах до румынского города Констанца. В Румынии подводные лодки собрали и спустили на воду.

Когда в 1944 году Румыния вышла из гитлеровской коалиции, лодки оказались взаперти в водах Черного моря. Капитаны субмарин, не имеющих баз и возможности уплыть домой, получили приказ об их затоплении.

Секретарь Общества морской археологии (Nautical Archaeology Society) Майк Уильямс (Mike Williams) сказал, что эта находка "имеет особое значение", так как лодки практически не получили повреждений. "Эти лодки уникальны, потому как только они смогли пережить войну", - добавил Уильямс.