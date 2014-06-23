Вкладчики банка «Форум» 24 июня в 11.00 придут к Администрации Президента

24 июня 2014 года в 11.00 час. возле Администрации Президента Украины (г.киев, ул. Банковая, 11, место сбора участников - вход в АПУ со стороны ул.Лютеранской) состоится митинг вкладчиков и клиентов банка «Форум» с требованием к Президенту Украины Петра Порошенко безотлагательно вмешаться в ситуации с банком «Форум» и не допустить его ликвидации. Президент Украины, который долгое время занимал должность Председателя Совета Нацбанка, должен понимать как никто другой, если банк «Форум» будет ликвидирован и тысячи вкладчиков банка потеряют свои средства, то это повлечет за собой «эффект домино» в банковской сфере и может завалить всю финансово-экономическую систему государства. Ведь, из-за потери доверия к банковской системе в целом, клиенты других банков массово начнут снимать свои депозиты и средства по всей стране. Тел. (067) 198 20 01

Справочно:

Банк «Форум» основан в 1994 году, входит в 20-ку крупнейших банков Украины. По состоянию на январь 2014 году он входил в пятерку банков государства с самым большим депозитным портфелем заимствований от населения (свыше 5 млрд. гривен).

13 марта Нацбанк Украины, вместо предоставления рефинансирования, признал банк «Форум» неплатежеспособным.

14 марта 2014 года исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о введении временной администрации и назначения уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц на временную администрацию в банк «Форум».

Более 130 000 вкладчиков потеряли возможность пользоваться своими средствами. Пенсионеры и малоимущие лишены возможности получить пенсии и другие социальные выплаты. Все юридические лица, которые имели счета в банке «Форум», не могут платить заработную плату своим работникам, замороженные налоговые и социальные отчисления.

27 мая 2014 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц на заседания Дирекции Фонда принял решение о конечной отказе частному инвестору в приобретении банка «Форум» и о продаже активов и пассивов банка.

16 июня 2014 года Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявили о ликвидации банка «Форум» с передачей части активов и пассивов принимающем банке.