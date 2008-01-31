В Киеве планируют построить сеть автопаркингов

С целью последовательного решения проблемы заторов на столичных автодорогах и благоустройства транспортной инфраструктуры, в Киеве построят сеть автопаркингов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, «еще в прошлом году по инициативе Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО началась работа по определению мест для парковки, в результате которой соответствующими структурами была разработана схема возможного размещения паркингов по всему городу”. Он сообщил, что эта схема насчитывает 96 мест. “В ближайшее время реальным является строительство 34 подземных и 7 наземных паркингов. Была определена первая очередь строительства, из которой сегодня уже проработаны 4 предпроектных предложения. Они уже в ближайшее время будут рассмотрены на заседании градостроительного совета. По одному из проектов мы провели инвестиционный конкурс, по результатам которого свыше 91 млн. грн. привлечены в городской бюджет. Общая же стоимость данного проекта составляет 210 млн. грн. Речь идет о подземном паркинге на 150 машиномест, который будет располагаться на пересечении пр. Победы и ул. Ванды Василевской», - рассказал Д.БАСС.

Он подчеркнул, что паркинги будут строить только там, где это не повредит экологии и не будет задевать историческую и социальную инфраструктуру Киева.