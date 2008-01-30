Кобзон приехал в роддом за внуком с живым медведем (фото)

Выписку невестки Иосифа Кобзона в Московском медицинском перинатальном центре запомнят надолго. Еще бы - ведь на встречу молодой мамы с сынишкой выдумщики-родные привезли... настоящего медведя. В сопровождении дрессировщиков, разумеется. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Водить мишку по зданию, понятное дело, не разрешили. Впустили лишь на пару минут в выписную, где для всех собравшихся дали небольшое представление (косолапый постоял на задних лапах, а потом попозировал для фото- и видеокамер).

- Мишка для Мишки, - так объяснили родственники необычный подарок.

Дело в том, что именно Мишей решили назвать долгожданного внука Иосифа Давыдовича. Его мэтру (у которого, кстати, подрастают пять внучек) подарили сын Андрей и невестка-кореянка Анастасия Цой, известная модель. Мальчуган появился на свет несколько дней назад. А во вторник медики разрешили родным забрать маму и малыша домой.

Появление в роддоме живого мишки заставило "КП" покопаться в истории. Все-таки невестка у Иосифа Давыдовича кореянка, возможно, «приезд» мишутки не просто подарок малышу, но и часть некоего обычая. Вот что выяснилось: для корейцев медведь имеет символическое значение. В древности он был тотемом племен на Корейском полуострове. И по легенде прародитель корейской нации Тангун был рожден от небожителя и медведицы, превратившейся в женщину.

В общем, появление живого косолапого должно обязательно принести счастье Насте, Андрею и их сынишке.