Женщины-депутаты предлагают поступить с азартными играми по закону

Народные депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за нарушение правил игорного бизнеса.

Соответствующий проект Закона ”О государственной регуляции деятельности по проведению азартных игр”, инициированный народными депутатами Оксаной БИЛОЗИР, Ириной ГЕРАЩЕНКО, Еленой КОНДРАТЮК и Екатериной ВАЩУК, был презентован сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как заявила О.БИЛОЗИР, основная часть посетителей залов игровых автоматов – молодежь и подростки. По ее словам, программы, которые существуют в этих заведениях, формируют деструктивное поведение молодежи, что со временем приводит к ее криминализации.

“Соответственно, существует огромная потребность в эффективной государственной регуляции проведения азартных игр и установлении ограничений на осуществление такой деятельности с целью защиты моральных прав наших граждан и их прав как потребителей”, - сказала депутат, отметив при этом несовершенство существующих в законодательстве нормативно-правовых актов, регулирующих этот вид деятельности.

“Поэтому на рынке есть огромные злоупотребления. Недобросовестные участники на этом рынке получают огромные прибыли, не соблюдают правила по размещению их заведений, пренебрегают этическими нормами в отношении подростков”, - отметила О.БИЛОЗИР.

По ее словам, игорный бизнес остается законодательно неурегулированным, неконтролируемым, и, как следствие, социально опасным. Соответственно, существует потребность в едином унифицированном акте, который бы регламентировал все аспекты деятельности в сфере игорного бизнеса.

Как заявила О.БИЛОЗИР, инициаторы законопроекта стремились установить прозрачные правила работы субъектов игорного бизнеса, обеспечить соблюдение ими норм их размещения, лицензирования, правопорядка, защиты прав потребителей, в первую очередь – защиты здоровья детей. Также речь идет о том, чтобы законодательно ограничить свободный доступ к игровым автоматам и другим азартным играм несовершеннолетних, сделать невозможным коррупционные действия относительно выдачи лицензий, установить административную ответственность. По словам депутата, впервые также предлагается установить уголовную ответственность организаторов азартных игр.

Согласно законопроекту, определены основные понятия в сфере игорного бизнеса –“азартная игра”, “выигрыш”, “игорное заведение”, “игровое оборудование”, “пари”. Закреплены разрешенные в Украине виды деятельности по проведению азартных игр: азартные игры в казино, игры в залах игровых автоматов, в букмекерских конторах, в виртуальном игорном заведении. Усиливаются требования к организаторам проведения азартных игр. Как сообщила О.БИЛОЗИР, законопроектом предлагается, что такой субъект предпринимательской деятельности должен иметь статус прибыльного учреждения, при этом размер уставного капитала должен быть не менее 1 млн. евро для проведения азартных игр в казино и в залах игровых автоматов, и 200 тысяч евро – в букмекерских конторах. Такие же суммы определены в качестве размера платы за выдачу лицензии.

Предлагается также урегулировать вопрос размещения игорных заведений. В частности, установлены требования к помещению, определена минимальная площадь, минимальное количество игровых автоматов, а также определены требования к правилам азартной игры, правилам посещения игорного заведения. Законопроектом запрещается размещение казино и залов игровых автоматов в пределах территории населенных пунктов.

“Документом предусмотрено установить категорический запрет для несовершеннолетних посещать игорные заведения и принимать участие в азартных играх, - сообщила О.БИЛОЗИР. - Предлагается усилить административную ответственность за допущение к азартным играм несовершеннолетних, дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях соответствующей статьей, устанавливая штрафы за нарушение требований относительно осуществления деятельности по проведению азартных игр, правил азартных игр, правил посещения игорного бизнеса, в частности, недопущение к азартным играм лиц, не достигших 18 лет. Впервые предлагается закрепить специальную норму в Уголовном кодексе: за осуществление предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса без государственной регистрации как субъекта предпринимательской деятельности или без получения лицензии, или осуществление с нарушениями условий лицензирования - наказывать штрафом от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо исправительными работами до трех лет, либо лишением свободы до трех лет".

По словам главного врача Черниговского областного наркологического диспансера Петра СЕДНЯ, “среди игроманов довольно высокая степень суицидального риска. По нашим исследованиям, проведенным в Чернигове, около 60% людей, которые играют на игровых автоматах, вынашивают мысли о самоубийстве – из-за постоянного недостатка денег”. Причем, по словам П.СЕДНЯ, 15-20% даже предпринимали эти попытки. Врач считает, что медицинские последствия от игромании ничем не отличаются от результатов наркотической зависимости.

Как отметила О.БИЛОЗИР, из существующих четырех законопроектов, предложенных на рассмотрение народных депутатов, именно данный документ признан Главным научно-экспертным управлением ВР таким, который может быть направлен в Верховную Раду и принят за основу. “Скорее всего, это состоится в феврале”, - сообщила депутат.