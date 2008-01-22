Черновецкий купит еще 25 эвакуаторов

В ближайшее время власти Киева планируют приобрести 25 новых эвакуаторов, при том что сейчас в городе работают 25 машин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечают в мэрии, это вызвано тем, что спрос на деятельность эвакуаторов постоянно растет – как в центре Киева, так и в спальных районах города. Там также отмечают, что активная деятельность эвакуаторов ставит целью внедрение безопасного и правильного движения автотранспорта, а основной идеей их использования является укоренение дисциплинированности среди водителей и недопущения аварийных ситуаций и заторов на автодорогах столицы. Кроме того, ежемесячно работа этих служб приносит в бюджет города свыше 1 млн. грн.

В интервью УНИАН заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ также сообщила, что городская власть наработала схему работы службы эвакуаторов автомобилей, когда наличие представителей ГАИ непосредственно при эвакуации не является необходимостью. По ее словам, схема была разработана на прошлой неделе на протяжении тех двух дней, когда "по распоряжению высшего руководства МВД” работники ГАИ были отозваны из КП «Киевтранспарксервис», которому подчиняются действующие в городе эвакуаторы. Как известно, именно на основании протоколов ГАИ проводится эвакуация машин.

"Мы уже разработали схему работы эвакуаторов на законной основе без ГАИ, но мы не успели ее внедрить”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, уже с середины прошлой недели сотрудничество между КП «Киевтранспарксервис” и ГАИ было возобновлено.

На вопрос, не стоит ли все же внедрить наработанную властью схему и уже сейчас отказаться от услуг ГАИ, чтобы в будущем не повторялись проблемные ситуации, заместитель городского председателя сказала: “Мы готовы к такой схеме и будем двигаться в этом направлении”.

Как сообщал УНИАН, к зиме 2006/2007 гг. Киев приобрел 15 эвакуаторов, еще 11 машин, приобретенных предыдущей властью, на то время уже работали в столице.

Проведенный тендер стоил городу 2 млн. 199 тыс. грн., каждый эвакуатор стоил около 240 тыс. грн. 15 эвакуаторов предоставила Киеву столичная компания “Автэк”, которая занимается поставками в Украину специализированных автомобилей.

В начале прошлого года в КГГА заявили о намерении купить для города еще 30 эвакуаторов. Эти машины предусматривалось приобрести уже не за счет бюджета города, а за счет самоокупаемости их работы.