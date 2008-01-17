После вмешательства АМК крымские транспортники снизили цены на перевозку пассажиров до уровня мая прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, Крымское отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ВАТ «АК «КРИМАВТОТРАНС» (г. Симферополь) и еще 13 транспортных предприятий на 26 тыс. грн. в целом за антиконкурентные согласованные действия.

Как установило отделение, в июне-июле в 2007 г. «АК «КРИМАВТОТРАНС» склонил перевозчиков – частных предпринимателей – к одновременному повышению цен на перевозку пассажиров и багажа автотранспортом на междугородных маршрутах автономии. Теперь ответчики признали нарушение конкурентного законодательства и прекратили его. В частности, вернули размеры отмеченных тарифов до предыдущего уровня.