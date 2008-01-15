Название бензина не гарантирует качество

"Евро-5", "Евро-премиум", просто "Евро" или украинский "Супер-стандарт" - на отечественных автозаправках пестрят предложения бензинов на любой вкус. Вопрос лишь в том, насколько качественные все эти предложения.

Издание “Автоцентр” выяснило, что название бензина ни о чем не говорит. Главный показатель качества - бензиновый паспорт, в котором расписаны все составные и свойства горючего. Пометки же “премиум", "супер" и даже "евро” - не являются показателями хорошего горючего.

Бензины с отметкой "евро" выпускают по разным стандартам качества. По одному названию, без оценки показателей бензина и паспорта качества, тяжело определить его свойства.

ICTV