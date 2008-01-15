В Киевской области горела школа

В селе Кожухивка Васильковского района Киевской области пожар повредил здание общеобразовательной школы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар возник вчера в 02.17 на первом этаже в помещении трудовой мастерской. В 05.26 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС огонь был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено производственное оборудование, поврежена отделка мастерской и перекрытия между первым и вторым этажами школы. Причина пожара устанавливается.

На период проведения ремонтных работ ученики будут учиться в Даниловской общеобразовательной школе.