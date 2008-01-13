Renault врезался в дерево: погибли 4 человека

В г. Ахтырка Сумской области водитель легкового автомобиля "Renault-Clio" не справился с управлением, выехал на обочину дороги и допустил столкновение с деревом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека.

По факту ДТП правоохранительными органами ведется следствие.

Все за сутки на территории страны зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, при которых погибли 27 человек и 115 - травмированы.