Из-за отрыва колеса автомобиля погибли два человека

В Харькове на Симферопольском шоссе водитель автомобиля "АЗЛК- 2140", двигаясь в направлении пр-та Гагарина не справился с управлением из-за того, что у автомобиля оторвалось правое заднее колесо, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Рено".

Как сообщили УНИАН у Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП двое пассажиров автомобиля "АЗЛК" погибли на месте аварии, а оба водителя и пассажир автомобиля "Рено" получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу.