Из новогодних ёлок можно делать удобрения

В Запорожье работники коммунальных служб будут делать из новогодних елок удобрения и бесплатно раздавать дачникам.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, "городская власть нашла рациональное применение елочным отходам: с 14 января поочередно в каждом районе города будет работать дробильная машина, которая превращает елки в удобрения".

Получить такое елочное удобрение дачники и огородники смогут, по информации пресс-службы мэрии, бесплатно.

"Такое хозяйственное отношение к елкам позволяет городским властям экономить на вывозе и захоронении мусора," – поясняет пресс-служба.