Из новогодних ёлок можно делать удобрения
20:28, 10 января 2008Разное
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Запорожский вариант
В Запорожье работники коммунальных служб будут делать из новогодних елок удобрения и бесплатно раздавать дачникам.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, "городская власть нашла рациональное применение елочным отходам: с 14 января поочередно в каждом районе города будет работать дробильная машина, которая превращает елки в удобрения".
Получить такое елочное удобрение дачники и огородники смогут, по информации пресс-службы мэрии, бесплатно.
"Такое хозяйственное отношение к елкам позволяет городским властям экономить на вывозе и захоронении мусора," – поясняет пресс-служба.
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