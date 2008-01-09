Телеканал поплатился за шутку над Ватиканом

Телерадиовещательный совет Словакии оштрафовал один из частных телеканалов страны за шутку в адрес Ватикана, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

По информации агентства, речь идет об одной из телепрограмм на коммерческом канале Joj`s, ведущий которой пошутил относительно рекомендаций Ватикана помнить о христианской любви при вождении автомобиля. Как сказал ведущий, священники - не самые лучшие эксперты по дорожному движению, так как "протяженность шоссе в Ватикане составляет всего два километра, а последняя автокатастрофа была более полугода назад".

Надзорный орган расценил эту шутку как "необъективную и оскорбляющую религиозные чувства людей", и предписал телеканалу заплатить штраф в размере двух миллионов словацких крон (60 тысяч евро).