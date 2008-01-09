ЧП в Запорожье: поезд переехал молодую женщину

15:30, 09 января 2008
Разное
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Медики квалифицируют ее состояние как "тяжелое"

На Запорожском заводе ферросплавов (ОАО "ЗЗФ" г. Запорожье) поезд переехал молодую женщину.

Как сообщили УНИАН в Запорожском территориальном управлении Госгорпромнадзора, ЧП случилось накануне около полудня.

"8 января около 12.00 рядом с железнодорожным постом, расположенным на территории ОАО "Запорожский завод ферросплавов", произошел несчастный случай с дежурной поста: по информации предприятия, сотрудница, пытаясь перейти через железнодорожное полотно, попала под тепловоз. Женщину госпитализировали с диагнозом: "травматическая ампутация обоих нижних конечностей", - сообщили в Госгорпромнадзоре.

На данный момент пострадавшая находится в больнице. Медики квалифицируют ее состояние как "тяжелое".

Для выяснения причин и виновников произошедшего создана спецкомиссия.

 

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