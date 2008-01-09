«Нива» с тремя пассажирами провалилась под лед на озере Свитязь

Один человек погиб

На Волыни трое молодых людей, пытаясь переехать на автомобиле “Нива” замерзшее озеро Свитязь, провалились под лед. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Волынской области, один мужчина погиб. Автомобиль затонул. Пострадавшие госпитализированы в Шацкую центральную районную больницу с диагнозом «общее переохлаждение».

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