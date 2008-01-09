«Нива» с тремя пассажирами провалилась под лед на озере Свитязь
11:58, 09 января 2008Разное
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Один человек погиб
На Волыни трое молодых людей, пытаясь переехать на автомобиле “Нива” замерзшее озеро Свитязь, провалились под лед.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Волынской области, один мужчина погиб. Автомобиль затонул.
Пострадавшие госпитализированы в Шацкую центральную районную больницу с диагнозом «общее переохлаждение».
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