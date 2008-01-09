Mercedes-Benz установил исторический рекорд продаж

В 2007 году Daimler AG установила рекорд по продажам легковых автомобилей, сообщается в пресс-релизе компании. Отделение Mercedes-Benz Cars, куда входят марки Mercedes-Benz, AMG, Maybach и Smart, впервые в своей истории реализовало один миллион 285 тысяч автомобилей, увеличив показатели прошлого года на два процента, сообщает АвтоЛента.

Львиную долю мировых продаж составили автомобили Mercedes-Benz (один миллион 185 тысяч 300 штук). Самыми успешными регионами оказались США, Азия, Западная Европа и Германия. Среди развивающихся рынков лучшими для немецкого автопроизводителя стали Китай и Россия, а самым продаваемым автомобилем Mercedes-Benz C-Class.

В 2007 году Mercedes-Benz запустил сразу четыре новинки серии AMG: S 63 AMG, CLK 63 AMG Black Series, CL 63 AMG и CL 65 AMG. Более половины этих машин было продано североамериканским клиентам.

Продажи бренда Smart упали на десять процентов со 112 тысяч 100 штук в 2006 году до 100 тысяч 600 штук в 2007-м. Марка Maybach разошлась тиражом в 400 экземпляров.