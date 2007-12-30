Папа Римский объявил набор отрядов по борьбе с Сатаной

Папа Римский Бенедикт XVI приказал епископам создать отряды экзорсистов, которые должны будут бороться с набирающим силу сатанизмом, пишет The Daily Mail со ссылкой на ватиканское новостное онлайн-издание Petrus.

Священников научат бороться с тем, что церковь называет самой крайней формой безбожия. Каждому епископу предписано иметь в своей епархии нескольких священников, умеющих изгонять бесов.

Глава ватиканских экзорсистов, 82-летний отец Габриэль Аморт (Gabriele Amorth) заявил, что наконец-то нашелся папа, который решил по-настоящему биться с дьяволом. Аморт пожаловался, что слишком многие епископы не отправляют своих священников на борьбу с дьяволом. Хорошего экзорсиста все сложнее найти.

Аморт также отметил, что Бенедикт XVI намерен восстановить молитву святому Архангелу Михаилу для защиты от сил зла, которая традиционно произносилась в конце католических месс, но была отменена в шестидесятые годы прошлого века папой Иоанном XXVIII.

Лента.ру