Россия в Таможенном союзе «тянет одеяло» на себя – Лукашенко и Назарбаев не скрывают раздражение

В Москве встретились президенты стран Таможенного союза, чтобы последний раз в этом году обсудить детали будущего договора о создании Евразийского экономического союза. Именно он, уже через год, с 1 января 2015 года, должен прийти на смену действующему Таможенному союзу и Единому экономическому пространству трех государств. Как задумали президенты России, Беларуси и Казахстана, будущий Евразийский Экономический Союз должен стать центром притяжения на постсоветском пространстве, по аналогии с Европейским Союзом. Договор о Евразийском экономическом союзе – базовое соглашение этого объединения, сравнимое с Лиссабонскими соглашениями для Евросоюза.

На встрече в Кремле хозяин встречи Владимир Путин излучал оптимизм и беспроблемность переговоров. «Мы создаём Евразийский союз для укрепления наших экономик, обеспечения их гармоничного развития и сближения друг с другом, для всестороннего процесса, связанного с модернизацией и повышением конкурентоспособности», - заявил Путин.

По мнению российского президента, подготовка первой части проекта договора практически завершена, и нужно сосредоточить усилия на содержательном наполнении его практической части. Владимир Путин упомянул, что в деятельности Таможенного союза остаются нерешенные вопросы. К примеру, лишь к 1 марта 2014 года должен быть сформирован список остающихся в рамках ТС торговых ограничений между странами и определены конкретные сроки их устранения. Несмотря на это, президент России уже предлагает подумать о расширении ТС. Пока речь идет о присоединении Армении и Киргизии. Причем во вторник была подписана «дорожная карты» вступления Армении в ТС, аналогичный документ готовится и для Киргизии.

Правда, оптимизм Путина явно не разделяют президенты Беларуси и Казахстана. Они не скрывают своего раздражения по поводу деятельности наднационального органа ТС – Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). «В прошлую нашу встречу в Минске мы сошлись во мнениях, что директора департаментов ЕЭК и их заместители должны быть из разных государств. Было предложение Казахстана, все поддержали это предложение. Мы поручили проработать эту тему, в том числе и руководителю ЕЭК Виктору Христенко, но воз пока и ныне там, и это мешает нам в подготовке договора. Вообще, это ненормально, когда не исполняется решение уже трёх президентов», - заметил Лукашенко.

«Батька» подчеркнул, что белорусская сторона заблаговременно хочет чётко и предметно разграничить компетенцию будущего союза и его государств-членов. «Таможенный союз мы начинали создавать раньше, чем ЕЭП, однако даже по товарам мы не завершили работу. Несмотря на достигнутые в «тройке» договорённости, остаются изъятия, включая алкогольную, табачную продукцию, лекарственные средства, медицинские изделия, газ, нефть, нефтепродукты, автомобили, рыбу и так далее. Уверен, что идти в экономический союз, не закончив формирование Таможенного, весьма рискованно и вообще неправильно, - безапелляционно резюмировал президент Беларуси.

Еще более категоричным был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. При этом сложилось впечатление, что степень откровенности коллег Путина по ТС прямо пропорциональна зависимости от российских энергоносителей. Назарбаев, который руководит страной с огромными запасами нефти и газа, не юлит в разговоре с Путиным и называет вещи своими именами. «До сих пор эксперты не выработали единый терминологический словарь, нет общего понимания ключевых терминов договора: единая, согласованная и скоординированная политика. Пока эксперты не могут договориться по терминам, какой разговор может быть о самом договоре?» - возмутился Назарбаев.

По его мнению, необходимо вначале подготовить фундамент для интеграции, а уже потом переходить на более глубокие формы взаимодействия. При этом он призвал не политизировать ЕЭС. По его словам, Казахстан будет участвовать только в экономическим союзе с РФ и Беларусью. «Мы с вами говорили, не хотелось бы повторять, но политизация создаваемого союза недопустима... Давайте создадим экономический союз. Мы строим экономический союз, поэтому задача Комиссии не включать в договор положения, выходящие за пределы экономической интеграции», - заявил Назарбаев в Кремле.

Не устраивает Казахстан и попытка наделить Высший евразийский совета на уровне глав государств и правительств (самый главный орган ТС) наднациональными полномочиям. Назарбаев возмутился также и доминированием представителей России в аппарате ЕЭК. По его словам, Комиссия состоит из 23 департаментов, из них по семь возглавляют представители Казахстана и Беларуси, а остальные должности контролируют представители России. Как напомнил Назарбаев, в каждом подразделении должны быть представлены три государства. Но сейчас в некоторых из департаментов уже работают три-четыре заместителя, делегированных Россией. Назарбаев не скрывает, что ЕЭК пытается взять на себя дополнительные полномочия. «Может быть, эти полномочия нужны, но это надо обсудить и наделить такими полномочиями, а не стараться взять себе то, чего нет», - подчеркнул он.

Путин нелицеприятные выступления своих коллег не комментировал, а только улыбался. Дискуссия продолжилась позже, когда к президентам ТС присоединились лидеры Армении и Киргизии, а также премьер Украины Николай Азаров. «Хотел бы в этой связи отметить, что главы государств «тройки» практически одобрили институциональную часть проекта договора о Евразийском экономическом союзе», - сказал Путин, словно не слышал замечания президентов Казахстана и Беларуси.

Услышать высказывание других участников переговоров в расширенном составе не удалось, прямо на выступлении Лукашенко трансляция из зала заседаний в пресс-центре прервалась. Как отметил уже после переговоров президент Беларуси, для лидеров ТС будет позором, если они не успеют договориться о создании нового Евразийского экономсоюза с начала 2015 года.

По мнению многих экспертов, на фоне противоречий между странами «тройки» через год, скорее всего, пройдет лишь смена вывески, и все тот же старый ТС будут просто называть по-новому – Евразийским экономическим союзом.

Украина на фоне распрей внутри ТС выглядела и вовсе как случайный прохожий. Николай Азаров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым встретился отдельно, за закрытыми дверями. А по итогам встречи с президентами ТС заявил, что сотрудничество Украины с Таможенным Союзом возможно, прежде всего, в рамках Зоны свободной торговли. Тем самым он дал понять, что никаких планов по вступлению Украины в ТС или в будущий Евразийский экономический союз Украина не имеет. Как уточнила позже пресс-служба правительства, в ближайших планах Украины лишь возобновление товарооборота с Россией, Беларусью и Казахстаном до нормальных показателей. Пока что – не больше.

Роман Цимбалюк, Москва