Ющенко заслужил приз, а у Тимошенко коса стала дыбом

Мнение

Вчера сразу двое руководителей государства выступили в эфире телеканалов. Почитатели Виктора Андреевича и Юлии Владимировны слушали лидеров с перерывом в один час. Первого: на итоговой пресс-конференции, транслировавшейся в прямых эфирах телеканалов, вторую: в политическом ток-шоу «Я так думаю». И поскольку от привкуса будущих президентских выборов никуда не деться, а фраза «Юля будет баллотироваться в президенты» могла претендовать на звание самой употребляемой у наших аналитиков, то невольно напрашивается сравнение двух этих выступлений.

Виктор Андреевич если и заслужил приз, то исключительно за совершенствование своих публичных речей. Почти прекратились разглагольствования, повторы, самолюбование… Теперь на пресс-конференциях успевают задать не по четыре вопроса, как было сначала, а добрых полтора десятка.

Президент на пресс-конференции подтвердил все, что было задекларировано ранее. Внешний курс? Неизменный. Новая Конституция? Разумеется, будет, но сначала ее текст напишет Конституционная Ассамблея. (Этот экспертный орган был создан еще в прошлом году, и возглавил его тогда Иван Плющ – авт.). Русскому языку – статус второго государственного? Конечно, нет. Мораторий на продажу земли? Нужно снимать.

Прозвучали и перекликающиеся вопросы: в Северодонецке готовится новый съезд. Раиса Богатырева примет в нем участие уже как член СНБО? Почему дали орден Михаилу Потебенько и Борису Колесникову? Последнее Виктор Андреевич объяснил так: люди переболели регионализмом. Колесников сумел в период жесточайшего противостояния занять конструктивную позицию. В общем, понятно… Отказался от регионализма, согласился на досрочные выборы – получи орден. Не будем комментировать ответ, хорошо, что такой вопрос вообще был задан.

На пресс-конференции были и явно подготовленные вопросы (самый первый из них со специальным компьютерными терминами, кодировками, ну не мог наш президент-лирик знать чисто айтишные термины, не верю. - Авт.), но допускалась и импровизация. О вечной теме русско-украинских отношений и украинском комплексе «меншовартости» Президент говорил интеллигентно, но твердо. «Меня удивляет некоторая тональность высказываний (имеются в виду речи российских политиков. – Авт.). Это объясняется выборами. Возможно, кто-то и хотел, чтобы мы учили историю Украины по учебнику ВКП(б). Но в этом вопросе я апеллирую к нашему обществу. Нас сотни лет учили вранью, нас разъединяли, нас держали в конфронтации, навязывали мифы… Но мы имеем право знать свою историю. Все зависит от нас, сумеем ли мы понять, что мы - независимое государство и мудрая нация, которая живет в очень жестоком мире…» «Дело не россиянах, дело в нас, и я обращаюсь к вам», - в чем-то трогательно звучит такое обращение Президента.

Из резких вопросов интересен такой: какова вероятность президентства Тимошенко и преемничества Яценюка. Интересно, что присутствующие тут спикер и премьер несколько деланно засмеялись, а Арсений Петрович даже стал изображать, что теперь все. Теперь уж он точно уходит. Виктор Андреевич «соскочил»: сейчас думать об этом рано, а говорить даже в чем-то унизительно. Страна получила уникальный шанс, когда есть демократическое большинство, демократическое правительство и он демократический президент – в общем, все понятно...

Могла бы - надавала б подзатыльников тем своим коллегам, которые подкинули президенту вопрос о развитии села… Ну, зачем давать шанс Виктору Андреевичу еще пятнадцать минут говорить о колыбели нации и, что он из села?.. И очень пожалела, что никто не спросил о назначении Виталины Ющенко председателем Нацсовета по делам благотворительности. Зачем, например, под свою дочь создавать госструктуру? А если структура создается, то почему именно его дочь ее возглавляет? Хоть какой-никакой был б скандальчик.

Юлию Владимировну, которая выступила часом позже, слушать было не в пример веселее. Во-первых, формат более живой – ток-шоу, во-вторых, модератором дискуссии была все-таки профессиональная телеведущая. Сама Юлия Владимировна тоже многим артистам фору даст. Так еще и на ходу извлекает из кармана десятки, если не свежих новостей, то их свежих интерпретаций.

Мы уже кое-что слышали о том, что Янукович хотел приватизировать 136 гектаров земли в Межигорье. Но, когда эту «свежую новость» рассказывает премьер-министр, добавляя, что у нее «коса дыбом встает» от того, что наделало прежнее правительство, то это ж совсем другой эффект получается. Особенно при хорошо развитом воображении. К тому же, по словам премьера, прежнее преступное правительство и тендеры провело такие, что закупки оказались в десятки раз дороже реальной стоимости продукции, и машины, купленные за сто тысяч гривен за пару дней до отставки сдало за каких-то полторы тысячи. В общем, все деяния преступной власти обнажаются и затравка антикоррупционной экспертизы впечатляет.

Прежняя власть имела неосторожность вопрошать: куда делись деньги от перепродажи Криворожстали. Возвращение Юли ознаменовалось тем, что она объявила: деньги нашлись, они рассредоточены по разным казначейским счетам. Кем и для чего рассредоточены, понятно. Но теперь она готова пустить часть этих денег на погашение задолженностей по долгам Сбербанка. Интересно, что Регионы, своими постоянными заявлениями о том, что «деньги от Криворожстали проели», сами легализировали мнение, что ими можно расплачиваться с долгами, то есть «проесть». Теперь вот, пожалуйста.

Вы уже уходили из власти, где гарантия, что такая же история снова не повторится, поинтересовались журналисты. Мы ушли тогда из-за олигархов, но сейчас они между собой переругались, эта среда сама себя поедает, и у нас есть шанс начать реформы, выкрутилась Юлия Владимировна.

Интересно, что у Юлии Владимировны появились три не звучавшие ранее мысли. Она признала, что частично неудача ее реформ объясняется отсутствием в команде достаточного числа экспертов, которые бы просчитывали ее шаги. Отказ от признания собственной непогрешимости – уже прогресс, и еще какой. Второе: говоря о необходимости приватизации земли, премьер подчеркнула, что для этого надо принять законы, без которых земельный рынок не будет работать. К слову, если, Президент, говоря о земле, выступил за немедленную отмену моратория на ее продажу, то Тимошенко таки сделала акцент на необходимости принятия кадастра, создания земельного банка и так далее. И третье, она заявила, что не против референдума по НАТО. Можно только предположить, какую бурную деятельность разовьет Юлия Владимировна, популяризируя альянс, но факт остается фактом, она сказала слово "референдум", допустив тем самым, что вопрос вступления в НАТО станет результатом волеизъявления.

Юлия Владимировна, как всегда, обещала много. Заявила, что «с этой свадьбы» (с тех приватизационных споров бизнесменов, дела о которых лежат в судах. – Авт.), государство обязательно будет что-то иметь. При этом пообещала снять удавку с шеи судов. Она снова сказала, что РосУкрэнерго не будет работать на рынке, что государство перейдет на прямые поставки газа. И что она сделает все, чтобы единство оранжевой команды не было разрушено. И этому не помешают никакие экзотические назначения (это после вопроса о назначении Раисы Богатыревой. – Авт.).

Не хочется разрушать единство команды (хотя кто сказал, что внутрикоалиционная конкуренция что-то разрушает?), но Юлия Тимошенко была обошла Президента своей коалиции.

Маша Мищенко