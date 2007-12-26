В ДТП в Харьковской области погиб гражданин России

15:00, 26 декабря 2007
Разное
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КамАЗ столкнулся с микроавтобусом

Вследствие ДТП в поселке Горьком Богодуховского района Харьковской области погиб гражданин России.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, житель Харьковской области, водитель частного предприятия не справился с управлением и на грузовике "КамАЗ", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген". Водитель микроавтобуса, 39-летний гражданин Российской Федерации, вследствие аварии был смертельно травмирован.

 

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