ДТП в Симферополе: автомобиль мэра стал причиной смерти человека

Вчера авто главы города Симферополя Геннадия Бабенко попала в ДТП.

В результате ДТП один человек погиб, а 26-летний мужчина и 18-летняя девушка попали в больницу, сообщает Обком.

По свидетельствам очевидцев, автомобиль симферопольского мэра двигался с превышением скорости по полосе, предназначенной для общественного транспорта, и под знак, запрещающий проезд. Он столкнулся с другой машиной, в которой находились пассажиры. От удара автомобиль выехал на тротуар, сбил пешехода и врезался в столб.

Пока неизвестно, находился ли за рулем сам мэр – член Партии регионов Г. Бабенко. Зато известно, что пешеход, пострадавший в ДТП, – родственник одного из сотрудников мэрии, отмечает издание.