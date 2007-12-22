ДТП в Симферополе: автомобиль мэра стал причиной смерти человека
15:35, 22 декабря 2007Разное
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Еще двое - в больнице
Вчера авто главы города Симферополя Геннадия Бабенко попала в ДТП.
В результате ДТП один человек погиб, а 26-летний мужчина и 18-летняя девушка попали в больницу, сообщает Обком.
По свидетельствам очевидцев, автомобиль симферопольского мэра двигался с превышением скорости по полосе, предназначенной для общественного транспорта, и под знак, запрещающий проезд. Он столкнулся с другой машиной, в которой находились пассажиры. От удара автомобиль выехал на тротуар, сбил пешехода и врезался в столб.
Пока неизвестно, находился ли за рулем сам мэр – член Партии регионов Г. Бабенко. Зато известно, что пешеход, пострадавший в ДТП, – родственник одного из сотрудников мэрии, отмечает издание.
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