Почему львовские губернаторы так часто меняются?

Менее чем за четыре года пребывания Виктора Януковича у власти во Львовской области поменялись шесть губернаторов. Ни в каком другом регионе страны такого нет. Каждый вновь назначенный председатель облгосадминистрации заявлял, что пришел на должность как минимум до 2015 года, однако, некоторые не продержались в кресле и 9 месяцев!

В чем причина такой частой ротации? Видимо, не только в том, что область пребывает в хронической оппозиции к нынешней власти: ведь в столь же оппозиционных Волынской и Ивано-Франковской областях Борис Климчук и Михаил Вышиванюк соответственно спокойно губернаторствуют с весны 2010 года. Да и в соседней Ривненщине уже почти четыре года губернатором работает Василий Берташ.

Львовская область в Украине – это отдельная страна со своими правилами, понятиями и ценностями. Получается, что те руководители, которые не хотят работать здесь по здешним правилам – на долго не задерживаются, однако, не могут сохранить свое кресло и те, кто начинает чтить львовские порядки, забывая о задачах, поставленных в Администрации Президента. Находясь, таким образом, между молотом и наковальней, всякий львовский губернатор вынужден не только ориентироваться в местных традициях и раскладах, но и искать способы адаптировать к этим традициям цели и задачи, обозначенные в Киеве.

Первым из тех, с кем довелось по Львову работать Виктору Януковичу, стал Николай Кмить, он пребывал в должности львовского губернатора с 28 февраля 2008 по 20 апреля 2010 года. Его сменили просто потому, что назначен он был еще Виктором Ющенко, - а после смены власти в 2010-м только сумской губернатор чудесным образом сохранил свою должность.

После него Кмитя главой Львовской области стал выходец из Львова, депутат Верховной Рады от Партии регионов Василий Горбаль (20 апреля 2010 – 21 декабря 2010). Казалось, с такими исходными данными в сложившейся политической ситуации он просто вынужден успешно проработать лет пять, но, уже в декабре того же года президент неожиданно увольняет его. Сам Горбаль, вероятно, был готов к такому сценарию, так как все еще не сложил к тому времени полномочия депутата Верховной Рады и вернулся на работу в парламент.

Горбаля сменил также выходец из Западной Украины – Михаил Цимбалюк (21 декабря 2010 – 2 ноября 2011), он также командовал Львовской ОГА менее года. С нынешним губернатором Олегом Сало его роднит то, что оба ранее возглавляли ГУ МВД во Львовской области. Однако, именно при Цимбалюке во Львове кроваво отпраздновали 9 мая. А должности он, как говорят во Льввое, лишился за то, что на открытии стадиона «Арена Львов» не смог обеспечить «правильное поведение» зрителей – трибуны дружно освистали видеоприветствие Виктора Януковича. Милицейские методы губернатора не сработали.

Очередным львовским менеджером областного значения стал бывший руководитель «Укрзализныци» Михаил Костюк (2 ноября 2011 – 2 марта 2013). Невзирая на то, что практически сразу же Костюку удалось поссориться и с львовским облсоветом, и с местными СМИ, именно губернатору-железнодорожнику принадлежит рекорд пребывания в кресле главы облгосадминистрации при Викторе Януковиче. Костюк запомнился обещаниями ликвидировать в области долги по заработной плате и вернуть зарабитчан из Европы на историческую родину. В итоге, долг по зарплате только вырос, а люди продолжали упрямо уезжать на заработки. Поэтому, отставка Костюка никого не удивила. Поговаривают, что ему самому надоело работать губернатором, постоянно отмываясь от очередных обвинений, и он нашел более спокойную работу в Киевской городской госадминистрации.

Вслед за Костюком область возглавил бывший и.о. генерального прокурора Виктор Шемчук (2 марта 2013 – 31 октября 2013), но он так недолго проработал губернатором, что Львовский облсовет даже не успел высказать ему недоверие, как традиционно поступал со всеми его предшественникам – «руководителям оккупационной администрации» в трактовке областных депутатов. Именно Шемчуку сейчас принадлежит рекорд самого краткосрочного пребывания в должности губернатора – 244 дня.

Тут, правда, следует отметить, что, в принципе, такая краткосрочность была отчасти выгодна самим главам облгосадминистрации. По поводу любого вопроса, любых недоработок они могли сказать, что недавно возглавляют область и во всем виноваты их предшественники, что именно «папередники» недоработали и упустили, или у них просто были иные взгляды на решение каждой конкретной проблемы. Но сама область в результате страдала от отсутствия системного руководства, во многих рейтингах экономического развития она давно занимает последние места в стране.

Исторически же в судьбе львовских губернаторов есть два варианта развития: либо им удается «сломать» область и подмять под себя местный истеблишмент, либо же область ломает глав ОГА и останется неконтролируемой. Пока подмять под себя всю полноту власти удалось двум губернаторам-камикадзе – Петру Олийныку, во времена президента Ющенко (4 февраля 2005 – 20 февраля 2008) и Степану Сенчуку, в период правления Леонида Кучмы (15 января 1999 – 19 марта 2001). Они – рекордсмены по времени пребывания в губернаторском кресле. Их обоих можно было называть полноправными хозяевами области, ни один процесс не проходил без их влияния или согласия. Они были в курсе всего, что происходило в регионе. Обоих, кстати, объединяет и крайняя преданность президентам, назначившим их. Оба, что немаловажно, могли в любое время напрямую связаться с главой государства для решения проблем области. Обоих – уже нет, они похоронены на Лычаковском кладбище (где сейчас хоронят, преимущественно, выдающихся представителей Львовщины). Олийнык умер от тяжелой болезни, Сенчука, уже после того, как он оставил губернаторский пост, расстреляли в автомобиле.

С их времен во Львовской области не было губернатора, который действительно был бы хозяином области. Сейчас Виктор Янукович сделал очередную попытку найти «своего» губернатора. Все предыдущие его разочаровали. Возможно, причина в том, что он не доверял этим людям и не готов был предоставить им всю полноту власти в регионе. Возможно, сами они оказались неготовыми к борьбе за сферы влияния в области и их «съело» их же окружение.

Посмотрим, насколько удачным станет для Президента назначение Олега Сало – председателя Львовской облгосадминитстрации N13 за время существования этой должности. И сможет ли он проработать губернатором хотя бы до марта 2015-го.

Виктория Рубан