Буш разъяснит Путину, кто в хате барин

(Недавно бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался о том, что Россия должна уменьшать поставки газа в Европу через Украину. При этом Шредер работает председателем комитета акционеров компании по строительству Североевропейского газопровода в обход Украины. – УНИАН.) Герхард - политический лузер, по сути - труп. Таких подмахиваний Газпрому ему в Европе при всей "любви" к России в жизни не простят. А значит вес его, как лоббиста будет неуклонно уменьшаться.

С другой стороны, его радостные междометия по поводу Североевропейского газопровода - пустое сотрясание воздуха. Поставки газа в Европу постоянно увеличиваются, а строящийся газопровод едва-едва перекроет 18 – 20% от европейских потребностей. Так что, без Украины и Белоруссии фиг Европа обойдется. К тому же, пусть еще газопровод построят...

За 25 лет эксплуатации донного телеграфного кабеля между Европой и Америкой он рвался 12 раз. А такого разнообразия донных мин, авиабомб и прочей военной бижутерии, как на дне Балтики, нет нигде в мире. Посему ожидаем фейерверков. А газотранспортную систему Украины не отдадут России никогда! Даже если у власти будут «Регионы».

Пример - Белоруссия. Бацька не отдаст Белтрансгаз, даже если гигнется вся белорусская экономика. А с чего же он бабло качать будет?

По поводу G-8 и великих дипломатических успехов Путина… Тут, как говорится, Буш еще не старался. Рычагов объяснить Европе, "кто в хате барин", - выше крыши. Одной только темы со сталью мало не покажется. И тема классная, и морозили ее только из-за Ирака. Но поскольку европейцы из Ирака побежали, значит, и церемониться нечего.

А тема с китайскими поставками газа - последний гвоздь в гроб экономики России. Европа и США как-нибудь с Китаем еще повоюют на экономическом рынке, а России - худо. Сами себе роют яму. А главное: России нужно срочно вступить в ВТО.

Таких чудес, как с "Боржоми", молдавским и грузинским вином, украинским мясом и молоком там не допустят. Это будет крик и международные санкции...

Так что, пилите, пилите Шура, они золотые. А по поводу слабости власти в Украине, так это как понимать «власть». Если всех вышедших на улицу демонстрантов запихивать в воронки и лупить дубинками, то, конечно, Ющенко в этом плане до Путина и Лукашенко далеко…

Massimo, г. Херсон