ХАМАС отпраздновал свое 20-летие огромным митингом (10 фото)

Палестинское движение ХАМАС отпраздновало в субботу свое 20-летие грандиозным митингом в секторе Газа.

Как передает РТР, на главной площади города Газы, увешанной портретами вождей ХАМАС и транспарантами с воинственными лозунгами, собрались примерно 300 тысяч человек под зелеными знаменами ислама и полосатыми флагами Палестины, на многих из которых появился новый элемент - первые слова Корана "Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед - пророк его".

С трибуны звучали заверения в неизменности идеологических установок и политического курса исламистов. Едва ли не самыми колоритными участниками торжеств стали 20 женщин-боевиков в камуфляжной форме и с черными масками на лице. Повышенным вниманием журналистов пользовались несколько десятков автоматчиков, гарцевавших на холеных скакунах.

Главный оратор митинга, руководитель исламистского правительства Исмаил ХАНИЯ заверил собравшихся в том, что ХАМАС, вопреки внешнему и внутреннему давлению, не откажется ни от долгосрочных идеологических установок, исключающих компромисс с Израилем, ни от подходов к решению текущих проблем, затрудняющих преодоление раскола в палестинском обществе.

"Уверяю вас, что мы не откажемся от наших прав - права на возвращение (палестинских – УНИАН) беженцев, права на Иерусалим, права на свободу заключенных, томящихся в израильских тюрьмах. У нас еще одно священное право - это право на сопротивление оккупантам, и, конечно, мы им не поступимся", - сказал премьер.

Хания призвал палестинское общество к единству, назвав его "секретным оружием нашей победы", вновь выразил готовность к переговорам с противоборствующим движением ФАТХ, которое контролирует Западный берег реки Иордан, но в очередной раз отверг главное требование "фатхистов" - до начала диалога восстановить в секторе Газа ситуацию, предшествовавшую июньскому перевороту и победе ХАМАС.

В своем выступлении руководитель исламистского правительства продемонстрировал, что ХАМАС считает себя частью мирового исламистского движения, поздравив братьев по оружию с громкими победами в Ливане, Ираке и Афганистане. "2006 год - это год поражения Израиля в Ливане и год похищения на границе сектора Газа израильского капрала Гилада ШАЛИТА. 2007 год - год поражения Америки в Ираке и Афганистане. Я приветствую победу исламского сопротивления над великим врагом", - подчеркнул И.ХАНИЯ.