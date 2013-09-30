И года не прошло после парламентских выборов, а решение заполнить пять пустующих с того времени депутатских кресел уже принято парламентом и санкционировано президентским автографом. К тому времени, как это решение даст результат, пройдет год и полтора месяца с прошлой избирательной кампании. Много это или мало?

С правовой точки зрения парламент тянул непозволительно долго. С политико-конъюнктурной – хорошо еще, что вообще удалось договориться. Особенно, если вспомнить судьбу киевских выборов. Кстати, теоретически у парламента еще есть пара недель, чтобы их назначить и провести одновременно с назначенными повторными выборами в парламент на пяти округах. Но пока что очень уж большого желания договориться еще и по этому вопросу у обеих сторон не просматривается.

А договориться было не просто и по перевыборам на спорных округах. Оппозиция добивалась повторных выборов на пяти округах, власть была не прочь провести их на семи. Оппозицию больше устраивали весна или осень, власть – лето или зима. Принятое решение легло в стопку компромиссов, которыми украинский политикум тщательно выстилает себе путь к ноябрьскому саммиту в Вильнюсе.

Но если решение о выборах и стало компромиссом, то их результат уже не сможет удовлетворить обе стороны. Ведь победитель на каждом из округов может быть только один. Или ни одного, как произошло уже в прошлый раз. Такой вариант, конечно, наименее вероятен, но замедленный повтор выборов не обязательно покажет именно тот результат, о котором объявили те, кто назвал себя победителями.

Не углубляясь в детали борьбы на каждом из округов, имеет смысл остановиться на основных факторах, которые способны сыграть на руку ставленникам власти или оппозиции в предстоящей кампании.

Первый из них – значимость победы. Здесь власть и оппозиция находятся примерно в равных условиях. Победа на округах очень важна для кандидатов, которые примут участие в борьбе, но не является ключевой для стоящих за ними политических сил. Парламентский расклад они не поменяют – большинство останется большинством, а меньшинство и дальше будет пребывать в меньшинстве. В общем, есть за что бороться, но не за что бороться насмерть.

Ее один важный вопрос – на что бороться. Как любил говаривать еще в семнадцатом веке генералиссимус князь Монтекукколи: для ведения войны нужны три вещи - деньги, деньги и еще раз деньги. И с этим у кандидатов власти дело обстоит на порядок получше. Некоторые из оппозиционеров тоже люди не бедные, но не до такой степени, как их потенциальные конкуренты. Так что, будь этот фактор решающим, в исходе можно было бы не сомневаться. Но есть и другие.

Говоря об украинских выборах, нельзя игнорировать фактор географический. Из пяти округов четыре расположены в регионах, тяготеющих больше к нынешней оппозиции, чем к власти. Однако силу этого фактора в данных выборах преувеличивать не стоит. Кандидаты от власти вряд ли будут вести кампанию в столице, Черкасской и Киевской областях, размахивая партийными знаменами. В Николаевской области позиции власти заметно поколебал инцидент во Врадиевке. В Киеве же оппозиция представлена кандидатом от «Свободы», что даст возможность проверить, не успели ли киевляне разочароваться в этой партии, которой подарили 17% голосов на парламентских выборах год назад.

Сыграют свою роль дата и характер выборов. Зимнее время года и отсутствие общенациональной кампании неизбежно отразятся в худшую сторону на уровне явки. Как правило, в такой ситуации возрастает значение тех групп избирателей, которые можно мобилизовать с помощью административного ресурса и финансовых схем. Не говоря уже о том, что проще подкорректировать результаты в нужную сторону, располагая соответствующими возможностями.

Также стоит упомянуть столь важную вещь, как степень поддержки, на которую могут рассчитывать кандидаты со стороны своих политических сил. Оппозиция, вопреки злорадным ожиданиям, не перессорилась, а решила сделать ставку на кандидатов, выдвинутых еще в прошлый раз. Партия Кличко пообещала не плодить конкурентов и направить своих наблюдателей на участки. Лагерь власти пока выглядит в этом вопросе не столь монолитно – ее кандидаты еще не объявлены, и не исключен вариант, что борьба за победу на округах будет отдана на откуп желающим попытать счастья, даже если их окажется больше одного человека на каждый округ.

Есть и еще один фактор. На него не всегда обращают внимание при анализе, но и он способен сыграть свою роль и склонить чашу весов в ту или иную сторону. Это воля избирателей. Выборы все-таки…

Игорь Гридасов