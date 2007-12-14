В аэропорту Донецка застрелился милиционер
12:18, 14 декабря 2007Разное
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На глазах у находившихся в здании людей
Сегодня около 8.00 утра в здании аэропорта г. Донецка застрелился 22-летний милиционер.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Управления МВД в Донецкой области, милиционер застрелился на посту на глазах у находившихся в здании аэропорта людей.
По информации УМВД, милиционеру было 22 года, из которых два года он прослужил в милиции.
Мотивы самоубийства пока не известны.
"Расследование ведет прокуратура Донецка", - сказали в управлении.
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