В аэропорту Донецка застрелился милиционер

Сегодня около 8.00 утра в здании аэропорта г. Донецка застрелился 22-летний милиционер.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Управления МВД в Донецкой области, милиционер застрелился на посту на глазах у находившихся в здании аэропорта людей.

По информации УМВД, милиционеру было 22 года, из которых два года он прослужил в милиции.

Мотивы самоубийства пока не известны.

"Расследование ведет прокуратура Донецка", - сказали в управлении.